З тимчасово окупованої території повернули 16-річного киянина

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На підконтрольну уряду України територію повернули 16-річного киянина Іллю. Підліток два роки провів в окупації.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Напередодні повномасштабного вторгнення хлопець разом із бабусею поїхав у Запорізьку область в гості до іншої бабусі.

Понад два роки він провів в окупації. Матір хлопчика має інвалідність й не могла сама поїхати по сина.

На початку березня 2024 року дідусь Іллі звернувся до Мінреінтеграції з проханням допомогти вивезти онука з тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Завдяки зверненню дідуся фахівці проєкту «Шлях додому» спільно з командою Мінреінтеграції знайшли спосіб повернути підлітка додому.