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У Харкові й Херсоні перейменували топоніми, які були повʼязані з росією

Автор:
Ліза Бровко
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У Харкові й Херсоні перейменували вулиці, проспекти, провулки, проїзди, площі, назви яких були повʼязані з росією.

Харківська міська рада повідомила, що в місті змінили 18 топонімів:

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також оголосив про перейменування топонімів у місті:

Нові топоніми у Херсоні обрали результатами відкритого голосування містян.