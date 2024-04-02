Inditex відсьогодні відновлює роботу інтернет-магазинів. Перші три Zara відкриють у Києві вже завтра

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Вже відсьогодні в Україні поступово відновлюють роботу онлайн-магазини 20 брендів іспанської компанії Inditex, зокрема Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home. Відкриття фізичних магазинів одягу планується вже завтра — першими будуть три крамниці Zara у Києві.

Про це повідомляє іспанське інформагентство EFE.

Відновлення роботи Inditex в Україні відбуватиметься поступово — це стосується як фізичних, так і інтернет-магазинів, компанія адаптуватиме свої плани до ринкових потреб країни.

Як зазначають у інформагентстві, Inditex найближчими місяцями може відкрити близько 50 з 84 магазинів в Україні — у найвіддаленіших від фронту містах, переважно в столиці та західних регіонах.

Що стосується онлайн-магазинів, сім брендів Inditex відновлять розподіл замовлень одночасно з відкриттям своїх перших за два роки фізичних магазинів, а умови обслуговування клієнтів незабаром оголосять на онлайн-платформах, зазначають у EFE.

В Inditex продовжують наголошувати на тому, що пріоритетом компанії залишається безпека співробітників і клієнтів. Деяких українських працівників уже відправили на навчання до Польщі, щоб підготувати до повернення на роботу.