У Палестинській автономії запрацював новий уряд. Він намагатиметься повернути контроль над сектором Гази

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Facebook / Палестинська рада міністрів

19-й уряд Палестинської автономії під керівництвом премʼєр-міністра Мухаммеда Мустафи склав присягу і розпочав роботу.

Про це 31 березня повідомило палестинське інформаційне агентство WAFA.

Перше засідання нового уряду провів глава Палестинської національної адміністрації (ПНА) Махмуд Аббас. Він заявив, що юрисдикція палестинського уряду поширюється на окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан, а також на сектор Гази, який контролює терористичний рух ХАМАС.

Пріоритетними завданнями нового уряду глава ПНА назвав проведення широких інституційних реформ, посилення зусиль з надання гуманітарної допомоги в секторі Гази, реконструкцію в Газі і на Західному березі, а також відродження економіки.

Основною політичною метою нового уряду він назвав «досягнення свободи, незалежності та звільнення від окупації» й запевнив, що вже «працює з зацікавленими арабськими та міжнародними сторонами для того, щоб Палестина отримала повноправне членство в Організації Обʼєднаних Націй».

Аббас також наголосив на тому, що Організація визволення Палестини (ОВП), головою виконкому якої він є, залишається «єдиним законним представником палестинського народу» і «органом, відповідальним за політичні справи, переговори й палестинське примирення».

Він пообіцяв продовжувати працювати над тим, щоб «зупинити агресію» проти палестинського народу в секторі Гази.

Також Аббас укотре закликав до створення суверенної палестинської держави «відповідно до принципів 1967 року» — тобто у складі Західного берега річки Йордан, сектора Гази й Східного Єрусалиму. Передбачається, що останній має стати столицею нової держави. Зараз функції столиці автономії виконує місто Рамалла.

Попередній премʼєр-міністр уряду ПНА Мухаммед Штає подав у відставку 26 лютого. На думку спостерігачів, за цим стояло прагнення США повернутися до рішення про дві держави на території регіону — палестинську та ізраїльську — як до способу врегулювати близькосхідний конфлікт.