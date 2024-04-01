З початку року росіяни випустили понад 180 ракет і дронів по Києву
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У період з 1 січня до 1 квітня 2024 року російські війська випустили понад 180 повітряних цілей по Києву. Серед них — гіперзвукові, крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За цей час російські війська випустили:
- 5 гіперзвукових ракет 3М22 «Циркон»;
- 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
- 6 балістичних ракет «Іскандер-М»;
- 3 крилаті ракети Х-69;
- крилату ракету «Калібр»;
- 113 крилатих ракет Х-101;
- 48 ударних дронів Shahed.
Напади російських військ відбивали Повітряні сили України. Начальник КМВА Сергій Попко закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.
- Останнім часом росія знову націлилася на українську енергетику й спрямувала на енергетичні обʼєкти велику кількість своїх повітряних атак. 22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. А в ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України.