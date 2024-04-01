З початку року росіяни випустили понад 180 ракет і дронів по Києву

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У період з 1 січня до 1 квітня 2024 року російські війська випустили понад 180 повітряних цілей по Києву. Серед них — гіперзвукові, крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За цей час російські війська випустили:

5 гіперзвукових ракет 3М22 «Циркон»;

11 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»;

3 крилаті ракети Х-69;

крилату ракету «Калібр»;

113 крилатих ракет Х-101;

48 ударних дронів Shahed.

Напади російських військ відбивали Повітряні сили України. Начальник КМВА Сергій Попко закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів протиповітряної оборони.