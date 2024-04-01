Україна отримала $118 мільйонів від Японії на охорону здоровʼя та відновлення

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна отримала $118 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Про це 1 квітня повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти надали на безповоротній основі. Вони підуть на розширення спектра медичних послуг та доступу до них, подолання наслідків російської агресії й відбудування житлової інфраструктури України.

Залучене грантове фінансування складається з $70 мільйонів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку держбюджету, як відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.

Також сюди увійшли $48,2 мільйона в рамках проєкту Світового банку HOPE. Кошти підуть на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсації власникам осель на дрібний і середній ремонт у багатоквартирних та приватних будинках.