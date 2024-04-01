Україна отримала $118 мільйонів від Японії на охорону здоровʼя та відновлення
- Автор:
- Оля Березюк
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Giorgio Trovato / Unsplash
Україна отримала $118 мільйонів від Японії в рамках проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
Про це 1 квітня повідомило Міністерство фінансів України.
Кошти надали на безповоротній основі. Вони підуть на розширення спектра медичних послуг та доступу до них, подолання наслідків російської агресії й відбудування житлової інфраструктури України.
Залучене грантове фінансування складається з $70 мільйонів в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку держбюджету, як відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.
Також сюди увійшли $48,2 мільйона в рамках проєкту Світового банку HOPE. Кошти підуть на відшкодування витрат держбюджету, використаних на компенсації власникам осель на дрібний і середній ремонт у багатоквартирних та приватних будинках.
- 29 березня Україна отримала $1,5 мільярда позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.