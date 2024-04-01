Голосування за склад нацжурі на «Євробачення-2024» закінчилось. Результати оголосять 11 травня

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Eurovision Song Contest

Опитування за склад національного журі на «Євробачення-2024» закінчилось. Результати оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.

Про це пише українське представництво «Євробачення».

Понад 235 тисяч українців взяли участь в опитуванні, що проходило в застосунку «Дія».

Пʼятірка кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійде до складу журі на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.

Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі «Євробачення».

Серед кандидатів — співачки FIЇNKA і Олена Тополя (Alyosha), продюсери Ірина Горова, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко і Євген Тріплов, музичний оглядач Олексій Бондаренко і піарник Олександр Варениця, керівниця танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко і оглядач української музики Макс Нагорняк.