Голосування за склад нацжурі на «Євробачення-2024» закінчилось. Результати оголосять 11 травня
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Eurovision Song Contest
Опитування за склад національного журі на «Євробачення-2024» закінчилось. Результати оголосять 11 травня, у день гранд-фіналу «Євробачення-2024» в Мальме.
Про це пише українське представництво «Євробачення».
Понад 235 тисяч українців взяли участь в опитуванні, що проходило в застосунку «Дія».
Пʼятірка кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, увійде до складу журі на «Євробаченні». Головою журі автоматично стане кандидат або кандидатка з найбільшою підтримкою під час опитування.
Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі «Євробачення».
Серед кандидатів — співачки FIЇNKA і Олена Тополя (Alyosha), продюсери Ірина Горова, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко і Євген Тріплов, музичний оглядач Олексій Бондаренко і піарник Олександр Варениця, керівниця танцювального колективу Freedom Ballet Олена Коляденко і оглядач української музики Макс Нагорняк.
- На «Євробаченні-2024» Україну представлять alyona alyona і Jerry Heil із дуетною піснею Teresa & Maria.
- 68-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братимуть участь і представниці України, відбудуться 7 і 9 травня.