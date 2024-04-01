Розслідування: Російські спецслужби причетні до виникнення «гаванського синдрому» в американських дипломатів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Співробітники військової частини № 29155 Головного управління Генерального штабу (ГРУ) росії могли бути причетні до так званого гаванського синдрому у американських дипломатів і працівників спецслужб. Вони могли застосовувати секретну зброю, яка спричинила ці симптоми.

Про це йдеться в розслідуванні, яке провели видання The Insider, шоу «60 Minutes» американський канал CBS News і німецький журнал Der Spiegel.

У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Згодом це отримало назву «гаванський синдром». Пізніше його виявили в дипломатів і військових США в інших країнах. Багаторічне розслідування так і не дозволило американським спецслужбам повʼязати прояв цих симптомів із застосуванням якоїсь зброї.

У розслідуванні журналістів ідеться, що симптоми «гаванського синдрому» проявлялися в ті самі періоди і в тих самих місцях, куди приїжджали агенти ГРУ з військової частини № 29155. Саме цей підрозділ повʼязують з отруєннями Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році у Великій Британії та бізнесмена Омеляна Гебрева в Болгарії. Для їхнього отруєння використовували нервово-паралітичну речовину «Новачок».

Журналісти вивчили дані про перельоти агентів ГРУ — це дало змогу встановити відповідність між приїздами агентів ГРУ і першими проявами «гаванського синдрому» в 2014 році та випадками, які трапилися після цього в Європі та Китаї.

Зокрема, восени 2014 року група співробітників ГРУ перебувала в Женеві. У листопаді того року одна співробітниця американського консульства у Франкфурті відчула раптову нудоту, запаморочення, звукові галюцинації. Пізніше вона впізнала за фото співробітника ГРУ Єгора Гордієнка, який «ходив навколо житлового комплексу, призначеного для співробітників консульства, і фотографував територію».

У 2016 і 2017 роках група агентів ГРУ опинилася в Китаї, де російська сторона організовувала ралі «Шовковий шлях». Із візитами російських агентів збіглися повідомлення про випадки, схожі на «гаванський синдром». Про симптоми тоді повідомив IT-фахівець із Держдепартаменту з Шанхаю, а також група американців, які працюють у Гуанчжоу.

А в 2021 році співробітниця американського посольства в Тбілісі відчула вплив потужного звукового випромінювання, після чого в неї проявилися симптоми «гаванського синдрому». Згодом за фотографією вона впізнала агента ГРУ Альберта Аверʼянова, сина командира військової частини Андрія Аверʼянова — перед проявами «гаванського синдрому» дипломатка помітила його біля свого будинку.

У репортажі «60 Minutes» згадують, що під час саміту НАТО в Литві торік симптоми «гаванського синдрому» відчув «високопоставлений співробітник» Міністерства оборони США — він звернувся по медичну допомогу.

Журналісти також знайшли документ, що підтверджує — заступник командира частини № 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення «потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті». Невідомо, про яку саме зброю йдеться.

Якщо йдеться про зброю, що використовує звукові хвилі, то мова могла йти про інфразвукову зброю — вона діє на великій відстані та має викликати в супротивника паніку, або про хвилі чутного спектра, які справляють приголомшливий ефект. Навряд чи це міг бути ультразвук, який швидко поглинається або розсіюється. Але можливо, що зброя називалася акустичною з іншої причини: мікрохвильове випромінювання людським вухом за певних умов може перетворюватися на акустичний сигнал (ефект Фрея). Саме цей ефект, найімовірніше, і мав місце у випадку з «гаванським синдромом».

Розслідувачі зазначають, що хоча прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання «акустичної зброї» немає, тепер американська влада може переосмислити своє ставлення до «гаванського синдрому». Адже в 2023 році розвідувальні служби США не знайшли доказів причетності іноземних держав до його появи.

Тоді американські слідчі детально розглянули приблизно 1 500 справ у 96 країнах і не знайшли жодних достовірних доказів наявності іноземної зброї, яка могла б спричинити описані симптоми, або підслуховуючого пристрою, який міг би випадково викликати «гаванський синдром».

Американські розслідувачі дійшли висновку, що більшість таких випадків мають різні причини, від факторів навколишнього середовища до недіагностованих захворювань. Однак джерела журналістів стверджують, що такі висновки у США роблять тому, що не хочуть визнавати можливих невдач у захисті американців.