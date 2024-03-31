У росії розпочинається весняний призов — в армію заберуть 150 тисяч росіян

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У росії з 1 квітня до 15 липня триватиме регулярний військовий призов на строкову службу. Планують призвати 150 тисяч росіян.

Про це йдеться на інтернет-порталі правової інформації рф.

Наразі в росії вже діють нові правила призову на строкову службу — призову тепер підлягатимуть громадяни віком від 18 до 30 років (раніше було до 27 років). Однак тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому вже 28 або 29 років, не призиватимуть.

Минулого року під час весняної кампанії призову росії вдалося призвати близько 147 тисяч людей. Строкова військова служба в росії триває 12 місяців.

Російські медіа писали, що солдатів під час строкової служби активно намагаються переконати укладати контракти зі Збройними силами рф, щоб вони приєдналися до бойових дій проти України.

Закон про зміну призовного віку в росії набув чинності з 1 січня.