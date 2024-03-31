Сили ППО за ніч знищили 18 повітряних цілей
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Пресслужба Національної гвардії
У ніч на 31 березня Сили протиповітряної оборони захищали небо України від чергової російської атаки — знищили девʼять крилатих ракет Х-101/Х-555 та девʼять ударних БпЛА Shahed.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Російські окупанти випустили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС із Саратовської області (росія) та ще 11 дронів з району Приморсько-Ахтарська (росія) та Криму.
Разом з цим росіяни атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму і керованою авіаційною ракетою Х-59 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та винищувальну авіацію Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.