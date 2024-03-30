У лікарні помер чоловік, який постраждав від російської атаки на Камʼянське

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У лікарні вранці 30 березня помер чоловік, поранений під час вчорашньої атаки окупантів на Камʼянське Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, загиблому було 36 років.

«Медики до останнього боролися за його життя. Зробили все можливе. Та поранення виявилися надто важкими», — зазначив Лисак.

Ще один постраждалий — 47-річний чоловік — досі залишається в лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості. Інші травмовані відновлюються вдома.