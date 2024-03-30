Уряд підтримав постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в «Дії»

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У застосунку «Дія» невдовзі запустять послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок. Уряд підтримав відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових і пар, які через війну перебувають на відстані. Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчуватимуть «Дія.Підписом», — сказав очільник Мінцифри.

Цей процес передбачатиме кілька етапів верифікації.