Арабські країни готові визнати Ізраїль в обмін на створення Палестини

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Саудівська Аравія та інші арабські країни готові повністю визнати Ізраїль в обмін на реалізацію плану зі створення двох країн.

Про це у виступі на фандрейзинговому заході в Нью-Йорку повідомив президент Джо Байден, інформує CNN.

«Заяви Байдена щодо «плану після Гази» та «рішення про створення двох держав» відображають підвищену готовність публічно закликати Ізраїль посилити захист цивільних палестинців у Газі», — йдеться в повідомленні.

Очільник США наголосив, що розмовляв із Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, включно з Єгиптом, Йорданією і Катаром. І вони вперше готові повністю визнати Ізраїль.

Арабські країни ще у 2002 році пропонували визнати Ізраїль в обмін на створення Палестинської держави «на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан і в Газі зі столицею у Східному Єрусалимі». Тоді Ізраїль відхилив цю пропозицію.

Байден закликав постачати палестинцям більше їжі та медикаментів, підкреслив, що Ізраїль перебуває у стані загрози існування і закликав до збереження життів.