Зеленський: Україна без допомоги США буде змушена відступати

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Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться відступати крок за кроком, якщо США не відновлять військову допомогу.

Про це президент заявив в інтервʼю The Washington Post.

«Якщо немає підтримки США, значить, у нас немає ані ППО, ані ракет Patriot, ані перешкод для радіоелектронної боротьби, ані 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками», — наголосив президент України.

За його словами, Україна намагається знайти спосіб, щоб не відступати. Якщо фронт залишиться стабільним, то військові зможуть озброїти та навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу вже цьогоріч.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.

25 березня очільник комітету Палати представників республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня (31 березня).

26 березня Адміністрація президента США Джо Байдена вчергове закликала Палату представників ухвалити законопроєкт про допомогу Україні. Там наголошують, що це питання тісно пов’язане з нацбезпекою держави.

28 березня президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спікером Палати представників конгресу США Майком Джонсоном.