Україна отримає від Бельгії €100 млн на обслуговування винищувачів F-16

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Рада міністрів Бельгії схвалила надання Україні пакета військової допомоги для технічного обслуговування західних винищувачів F-16.

Про це повідомила міністерка оборони країни Людівін Дедондер.

За її словами, Бельгія виділить Збройним силам України €100 млн на обладнання та обслуговування F-16. Це буде 25-й пакет допомоги Україні від Бельгії.

Міністерка також нагадала, що її країна бере участь у Коаліції F-16 і планує передати Києву ці винищувачі.