Зеленський зреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино

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Президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітику щодо онлайн-казино та їхнього впливу на частину суспільства.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — гральних онлайн-платформ. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення», — сказав президент у вечірньому зверненні.

Автором петиції виступає військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він пропонує заборонити таке:

доступ до онлайн-казино військовослужбовцям;

рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та загалом символікою війни чи армії, а також рекламу чи публічні згадки того, як казино передають допомогу військовим;

співпрацю благодійних фондів з учасниками грального ринку;

приймати військовим частинам на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від казино або повʼязаних із ним фізичних чи юридичних осіб;

приймати ломбардам дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення.

Водночас автор вимагає, щоб інтернет-провайдери й мобільні оператори блокували сайти нелегальних казино.

Павло Петриченко аргументує це тим, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але і їхнім побратимам.