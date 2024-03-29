Президент Польщі ветував закон про екстрену контрацепцію. МОЗ підготував «план Б»

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Президент Польщі Анджей Дуда ветував зміни до законодавства, що передбачали безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції жінкам, старшим за 15 років.

Про це повідомила канцелярія президента.

«Основним обґрунтуванням рішення президента є бажання поважати конституційні права і стандарти охорони здоровʼя дітей», — йдеться в повідомленні.

Раніше Дуда отримав петицію з проханням ветувати цей законопроєкт. Її підписали 30 тисяч поляків.

Держсекретар канцелярії президента Малгожата Папроцька заявила, що якби в проєкті йшлося про таку норму лише для повнолітніх, рішення президента було б інакшим.

«Позиція президента — не про те, чи повинні такі медикаменти бути доступними, а про те, кому їх треба й чи треба надавати, із залученням лікарів і батьків», — зазначила вона.

Міністерка охорони здоровʼя країни Ізабелла Лещина каже, що існує «план Б».

«Ми на фінальному етапі узгодження деталей з фармацевтами і Вищою лікарською палатою, щоб таблетка стала доступною як фармацевтична послуга з 1 травня», — зазначила міністерка.

Тобто після консультації фармацевт зможе виписати рецепт на таку таблетку.