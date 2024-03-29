Україна отримала $1,5 мільярда позики від Японії та Британії

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Україна отримала $1,5 мільярда позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Японія надала через Цільовий фонд Світового банку $984 мільйони, тоді як Велика Британія — $516 мільйонів. У сумі вийшло майже $1,4 мільярда.

Для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України програма Світового банку передбачає і капіталізацію відсотків з японських коштів на $99,54 мільйона.

Перш ніж отримати цей транш, Україна виконала вісім вимог за програмою, зокрема щодо гармонізації митного та податкового законодавства України з нормами ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності в системі електронних закупівель.