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Петиція про обмеження роботи онлайн-казино зібрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Kaysha / Unsplash

На вебсайті Офісу президента Володимира Зеленського сьогодні, 29 березня, зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.

За кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів, і кількість підписів продовжує зростати.

Автором петиції виступає військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він пропонує заборонити таке:

Разом з цим автор вимагає, щоб інтернет-провайдери й мобільні оператори блокували сайти нелегальних казино.

Павло Петриченко аргументує це тим, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.

«Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ в онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ», — додав автор.