Петиція про обмеження роботи онлайн-казино зібрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Kaysha / Unsplash
На вебсайті Офісу президента Володимира Зеленського сьогодні, 29 березня, зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні.
За кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів, і кількість підписів продовжує зростати.
Автором петиції виступає військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко. Він пропонує заборонити таке:
- доступ до онлайн-казино військовослужбовцям;
- рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та загалом символікою війни чи армії, а також рекламу чи публічні згадки того, як казино передають допомогу військовим;
- співпрацю благодійних фондів з учасниками грального ринку;
- приймати військовим частинам на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від казино або повʼязаних із ним фізичних чи юридичних осіб;
- приймати ломбардам дрони, тепловізори та інші товари подвійного призначення.
Разом з цим автор вимагає, щоб інтернет-провайдери й мобільні оператори блокували сайти нелегальних казино.
Павло Петриченко аргументує це тим, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.
«Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ в онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ», — додав автор.
- У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на «лудоманію» (гральна залежність).
- Після цього публікації у суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема, серед військових. Цю тему також підіймав і автор петиції Петриченко.