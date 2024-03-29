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Цієї ночі ППО знищила 58 безпілотників і 26 ракет

Автор:
Олександра Опанасенко
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Російські війська в ніч проти 29 березня запустили по Україні 99 ракет і дронів-камікадзе. ППО збила 58 безпілотників Shahed і 26 ракет, зокрема 17 крилатих Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних Х-59 і 4 крилаті ракети «Іскандер-К».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Загалом ворог запустив:

У ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах України.