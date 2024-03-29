Цієї ночі ППО знищила 58 безпілотників і 26 ракет
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Російські війська в ніч проти 29 березня запустили по Україні 99 ракет і дронів-камікадзе. ППО збила 58 безпілотників Shahed і 26 ракет, зокрема 17 крилатих Х-101/Х-555, 5 керованих авіаційних Х-59 і 4 крилаті ракети «Іскандер-К».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом ворог запустив:
- 60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59;
- 4 крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 .
У ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах України.