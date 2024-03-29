Генштаб: Росіяни втратили ще вісім танків і 28 артсистем

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Протягом минулої доби відбулось 59 бойових зіткнень. Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 4 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак російських військ біля Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, а на Бахмутському — 13 атак в районах Часівого Яру, Нового, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 3 атаки біля Семенівки Донецької області. Там росіяни намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку російські війська за підтримки авіації атакували біля Новомихайлівки, Урожайного й Георгіївки. Сили оборони тримають позиції.

На Оріхівському напрямку росіяни 8 разів атакували позиції Сил оборони біля Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни двічі атакували українські позиції.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (28 березня) окупанти втратили орієнтовно 820 військових (вбиті та поранені), 8 танків, 27 бронемашин, 28 артилерійських систем, дві РСЗВ, 6 засобів ППО, 56 безпілотників, 5 крилатих ракет, 50 одиниць автотехніки і 7 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ