Міжнародний суд ООН задовольнив терміновий запит ПАР про додаткові безпекові заходи в секторі Гази

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International Court of Justice / «Бабель»

Міжнародний суд ООН задовольнив новий терміновий запит Південно-Африканської Республіки від 6 березня 2024 року щодо тимчасових безпекових заходів, яких має дотримуватися Ізраїль відносно палестинців. У своєму запиті ПАР посилається на Конвенцію про геноцид.

Суд погодився з твердженням ПАР про те, що ситуація в Газі значно погіршилася після указу суду від 26 січня 2024 року, в якому Ізраїль зобовʼязали вжити низку заходів для запобігання геноциду в секторі Гази. Ізраїль не виконав указ. Отже через погіршення ситуації в секторі Гази суд вказав додаткові тимчасові заходи.

Суд зазначає, що голод не лише «загрожує» палестинцям у Газі, як вказано в указі від 26 січня, а він уже вбиває людей — від недоїдання та зневоднення померла щонайменше 31 людина, серед них 27 — діти.

У новому розпорядженні суд одностайно зобовʼязав Ізраїль без зволікань і у повній співпраці з ООН вжити всіх необхідних і ефективних заходів для забезпечення безперешкодного надання палестинцям по всій Газі гуманітарної допомоги, зокрема їжі, води, електроенергії, палива, притулку, одягу, засобів гігієни та санітарії, а також забезпечити медичне обслуговування місцевих.

Пʼятнадцятьма голосами проти одного (суддя Барак з Ізраїлю не погодився) суд зобовʼязав Ізраїль негайно забезпечити, щоб його військові не вчиняли у Газі дій, які порушують будь-які права палестинців як групи, що перебуває під захистом Конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього, зокрема шляхом перешкоджання доставки терміново необхідної гуманітарної допомоги. Також Ізраїль зобовʼязали подати до суду звіт протягом місяця з моменту винесення цього наказу.

Ці тимчасові заходи доповнюють ті, яких суд зобовʼязав дотримуватися 26 січня — зокрема утримуватися від вчинення актів геноциду проти палестинців у Газі та запобігати й карати за підбурювання до геноциду.

Що передувало

29 грудня 2023 року Південно-Африканська Республіка звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду. Міжнародну Конвенцію про геноцид ратифікували понад 150 країн, вона дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, вчиняє геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту.

Уже 11 січня 2024 року Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом ПАР проти Ізраїлю. Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони й мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 26 тисяч людей) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.

ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а він може тривати роками.

Наприкінці січня 2024 року суд ООН у межах позову «ПАР проти Ізраїлю» зобовʼязав Ізраїль вжити низку тимчасових заходів для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої в межах військової операції Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти палестинського угруповання ХАМАС триватиме стільки, скільки треба.

17 лютого суд відхилив запит ПАР і не знайшов підстав для додаткових заходів щодо Ізраїлю. Тоді ПАР просила про це через намір Ізраїлю провести операцію в Рафаху, що на півдні сектора Гази.