Угорська прокуратура розслідує аудіо про корупцію в уряді Орбана, яке оприлюднив опозиціонер Петер Мадяр

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Угорська прокуратура розслідує заяви колишнього урядового інсайдера і опозиціонера Петера Мадяра про те, що уряд премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана приховував корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

Днями 43-річний ексінсайдер угорського уряду, опозиціонер і затятий противник Орбана Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, де голос його колишньої дружини, ексміністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги розповідає, як інші урядовці домоглися видалення доказів з судових протоколів, аби приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях. Цей запис, за словами Мадяра, він зробив під час розмови в їхній подружній квартирі. Аудіо він передав до прокуратури в Будапешті як доказ.

Варга у відповідь звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що зробила ці заяви під тиском. Мадяр це заперечив.

Після всього цього тисячі людей вийшли на протест у Будапешті. Вони вимагали відставки головного прокурора Угорщини і прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Сьогодні в угорській прокуратурі заявили, що прокурори зберегли та оцінили аудіозапис Мадяра і розслідування вже ведеться. Юдіт Варгу та ще одну людину заслухали як свідків. Варга не стала заперечувати автентичність свого голосу на записі Мадяра. Поки розслідування триває, прокурори відмовляються надавати більше деталей чи імен.

У центрі цієї справи про хабарництво — колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових приставів Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними, водночас прокуратура вимагає для обох тюремного увʼязнення.