Президент Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Обговорили допомогу Україні

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, який затягує голосування про законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на $60 мільярдів.

Президент розповів йому про ситуацію на полі бою, зокрема про те, що росіяни останнім часом нарощують атаки з повітря — лише за минулий тиждень рф вдарила по українських містах і громадах 190 ракетами, 140 дронами Shahed і 700 КАБами. Окупанти вивели з ладу найбільшу українську ГЕС.

Зеленський пояснив Джонсону, що в цій ситуації критично важливо, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив допомогу Україні.

«Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне — щоб питання допомоги Україні залишалося чинником обʼєднання», — наголосив президент.

Також Зеленський і Джонсон обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких росія фінансує свою війну, а також використання заморожених російських активів на користь України.

«В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу», — зазначив президент.

Допомога від США

Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо.

Утім, запит не схвалили через політичні суперечки. Кілька місяців республіканці й демократи вели переговори щодо компромісного двопартійного законопроєкту. Саботувати угоду, зокрема, закликав республіканців колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він вважає, що США потрібен окремий законопроєкт про кордони та імміграцію і він не має бути привʼязаним до іноземної допомоги в жодному вигляді. Байден розкритикував Трампа, заявивши, що той погрожував республіканцям і намагався їх залякати.

22 березня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін від Республіканської партії подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона від посади спікера Палати представників США.

Частина демократів Палати представників заявила, що готова проголосувати проти цієї пропозиції, якщо Джонсон погодиться провести голосування щодо ухваленого Сенатом додаткового пакета видатків на безпеку, що включає фінансування України та Ізраїлю.