Біля станції «Академік Вернадський» знайшли рослину, яка раніше там не росла. Це чергове свідчення кліматичних змін

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У районі української антарктичної станції «Академік Вернадський» вітчизняні біологи виявили вид рослини, який раніше не зустрічався в Антарктиці. Це може бути ще одним свідченням потепління в Західній Антарктиці.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі (НАНЦ).

Йдеться про печіночник маршанцію південну (Marchantia berteroana). Спершу його знайшов учасник сезонної експедиції, керівник відділу біології та екології НАНЦ Іван Парнікоза на північно-східному мисі острова Дарбу. У 1980-х роках британські дослідники вивчали там рідкісні види мохів і ґрунтовно описали місцеву рослинність.

Парнікоза ті види відшукав, але неабияк здивувався, побачивши поряд із ними великі зелені площі нового виду. Британські дослідники, вивчаючи ці скелі, його не зафіксували.

Так, на околиці «Академіка Вернадського» потрапив новий вид рослини. Пізніше цей печіночник українські біологи знайшли й на острові Бут.

Печіночники доволі теплолюбні й раніше росли у значно сприятливіших для них регіонах морської Антарктики. А те, що вони «перебралися» в район «Академіка Вернадського», може бути черговим підтвердженням потепління в регіоні, відзначають дослідники.

В Україні теж можна побачити родича південної маршанції — маршанцію мінливу (Marchantia polymorpha). Водночас її наявність в Антарктиці поки не підтверджена.

Тож Антарктика дедалі зеленішає, і новим зеленим елементом в районі «Академіка Вернадського» стала південна маршанція, підсумували в НАНЦ.