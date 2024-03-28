Цьогоріч Україна і Словаччина хочуть запустити новий залізничний маршрут Київ — Кошиці
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Pixabay
Новий міжнародний залізничний маршрут Київ — Кошиці (Словаччина) планують запустити цього року. Відповідну пропозицію схвалив уряд Словацької Республіки.
Про це повідомило Міністерство відновлення України.
З Києва поїзд доїжджатиме до станції «Ганіська» біля Кошиць через прикордонний перехід «Павлово – Матьовське Войковце». Маршрут допоможе більшій кількісті українців скористатися послугами міжнародного аеропорту в Кошицях.
До запуску маршруту триватиме організаційно-підготовча робота. Планують підготувати приміщення для прикордонного і митного контролю, змінити платформу на станції «Ганіська» поблизу Кошиць і підготувати автобусне сполучення з Ганіської до аеропорту та залізничного вокзалу в Кошицях.
Далі хочуть укласти договори на транспортні послуги зі Словацькою залізницею і знайти джерела для фінансування проєкту.
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