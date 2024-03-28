У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною. Про що домовилися

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У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною — вони тривали понад 6 годин. Зустріч пройшла у тристоронньому форматі «Україна — Польша — Євросоюз».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Це була складна, але відверта розмова між міністерствами й асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення проблеми, які незабаром озвучать. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу», — зауважив міністр агрополітики України Микола Сольський.

Тим часом у Варшаві в канцелярії премʼєра пройшла польсько-українські міжурядові консультації. Українську делегацію очолює премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. На зустрічі обговорили низку питань, зокрема блокаду кордону і протести фермерів.

Шмигаль розповів, що на зустрічі піднімалося питання ситуації на кордоні та торгівлю в агросекторі.

«Очікуємо від Польщі конкретних відповідей на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту товарів із росії та Білорусі, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», — наголосив Шмигаль.

Україна розраховує, що сьогоднішні консультації матимуть результат і допоможуть знайти шляхи врегулювання проблемних питань між країнами.

Прикордонна служба України на тлі цих перемовин повідомила, що польські протестувальники тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів — Долгобичув». На перетин кордону очікують 120 вантажівок. Безперешкодний пропуск орієнтовно триватиме до 2 квітня.