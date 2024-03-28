Politico: Китай фінансує єменських хуситів за допомогою закупівель нафти в Ірану

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Китай мимоволі допомагає Ірану фінансувати єменських хуситів, які блокують рух суден у Червоному морі, погіршуючи глобальні торгові потоки та завдаючи шкоди самому Пекіну.

Про це пише Politico з посиланням на представників західної розвідки.

Китай купує близько 90% нафти в Ірані, яку продає воєнізована форма Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) — «Кудс», що відповідає за військові операції Тегерану за кордоном. «Кудс» тренує і фінансує терористичні групи Ірану на Близькому Сході, зокрема «Хезболлу» в Лівані та єменських хуситів.

«Хусити атакують міжнародні маршрути, і першою країною, яка постраждала від цього, є сам Китай. Я не впевнений, що вони усвідомлюють, що відрубують гілку, на якій сидять», — сказав один із чиновників.

Хоч раніше Bloomberg писав, що хусити обіцяли Китаю і росії не нападати на їхні кораблі, вони все ж випустили кілька ракет по судну Huang Pu, що належить Китаю.

Міжнародні санкції позбавили іранський режим грошей, які він міг отримувати легальним шляхом, тому Іран вирішив надавати нафту «Кудсу», а той продає її за кордон через складну мережу підставних компаній.

Китай регулярно виступає проти санкцій, накладних на Іран, однак отримує вигоду від ізоляції країни — китайські компанії купують іранську сиру нафту з великими знижками. Іран загалом забезпечує КНР 10% нафти.

За словами представників розвідки, хусити нападають на судна за допомогою безпілотників і ракет, отриманих від Ірану. Це призвело до падіння трафіку на понад 60% в Аденській затоці та Червоному морі, через що судноплавні компанії змінюють маршрути своїх суден і спрямовують їх через африканський мис Доброї Надії, що додає до 14 днів дороги. Наслідок — руйнування ланцюжків поставок, від яких залежить експортний сектор Китаю.

Що відбувається в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, що його також підтримує Іран. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці та в Червоному морі, через яке проходить важливий торговий шлях.

12 січня США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі. 19 лютого 2024 року Європейський Союз розпочав оборонну морську операцію Eunavfor Aspides для відновлення і захисту свободи судноплавства в Червоному морі та Перській затоці.

Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна