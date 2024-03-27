Politico: ЄС не передаватиме Україні €5 млрд прибутку від заморожених активів росії

Новини

Death to Stock

Європейський Союз вирішив не передавати Україні €5 мільярдів прибутку, отриманого від інвестування заморожених у 2022—2023 роках російських активів. Гроші залишать у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear як страховку на випадок судових позовів росії.

Про це пише Politico з посиланням на відповідь Euroclear.

«Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його до отримання подальших вказівок. Ці кошти будуть використані для покриття витрат, ризиків і збитків, завданих центральними депозитаріями цінних паперів через війну в Україні», — йдеться в письмовій відповіді Euroclear.

Єврокомісія вважає, що €5 мільярдів — це «буферо», що дасть змогу оплачувати поточні та потенційні позови. Після замороження прибутків, станом на лютий поточного року, російські організації подали 94 позови проти Euroclear з вимогою відшкодувати втрачені кошти.

Єврокомісія планує передати на допомогу Україні лише доходи, отримані після 15 лютого 2024 року. 90% від цієї суми хочуть направити через Європейський фонд миру на закупівлю зброї, а решту 10% — на відновлення України.

20 березня цей план запропонував країнам-членам ЄС голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Reuters писало, що ці 10% можуть використати на розбудову потужностей української оборонної промисловості. Рішення ухвалюватиме Рада ЄС.

Як пише Politico, міністр юстиції України Денис Малюська не погоджується з аргументацією Euroclear. Він вважає, що €5 мільярдів — це надто велика сума для страховки на випадок судових позовів, враховуючи, що прямі збитки Euroclear через війну в Україні становлять лише €34 млн.

Водночас юристи стверджують, що конфіскація російського прибутку заднім числом стала б «юридичним мінним полем».