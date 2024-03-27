У Будапешті протестувальники вимагали відставки премʼєра Орбана

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У Будапешті на протест за відставку головного угорського прокурора Петера Полта і прем’єр-міністра Віктора Орбана вийшли тисячі людей. Це відбулося після того, як колишній інсайдер угорського уряду Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, що, за його словами, свідчить про змову високопосадовців для приховування корупції.

Про це пише Reuters.

Протестувальники йшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту, вигукуючи: «У відставку, у відставку».

Петер Мадяр організував цю демонсрацію і назвав її «найбільшою за останні 14 років».

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«Угорці дякують вам... за те, що ви прийшли сьогодні ввечері тисячами людей... сказати тим, хто при владі, що з нас досить», — сказав він у своїй промові.

Петер Мадяр напередодні опублікував аудіозапис, де людина з голосом його колишньої дружини міністра юстиції Юдіт Варґи розповідає, як інші урядовці домоглися видалення доказів із судових протоколів, аби приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях. Варґа заявила, що зробила ці заяви під тиском і звинуватила Мадяра в домашньому насильстві.

У центрі справи також опинився державний секретар Міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів. Аудіозапис уже передали до прокуратури.

Сам політик звинувачує уряд Орбана в масштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації своїх опонентів. Так, 15 березня він оголосив про плани створити нову політичну партію, щоб кинути виклик Орбану, який керує країною з 2010 року.