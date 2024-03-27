Україна отримає від Європи €100 мільйонів на компенсації за знищене житло

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Банк розвитку Ради Європи надасть Україні кредит на €100 мільйонів для компенсацій за знищене житло в рамках нового проєкту «НОМЕ. Компенсація за знищене майно».

Про це повідомив Мінфін.

Учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сімʼї зможуть отримати компенсацію за знищене через бойові дії житло у вигляді сертифікатів на придбання житла. У межах проєкту передбачено понад 2 000 житлових сертифікатів — це дозволить майже 5 700 українцям отримати компенсацію. Проєкт діятиме по всій Україні.

Компенсацію надаватимуть за допомогою послуги «єВідновлення». Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифікату опрацьовуватиме та схвалюватиме спеціальна Державна комісія з компенсації. Стан розгляду заяви можна буде бачити в мобільному застосунку «Дія».

Житловий сектор України залишається одним із найбільш постраждалих внаслідок війни — загальні збитки оцінюють майже у $50 мільярдів.