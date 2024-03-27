За ніч ППО знищила 10 із 13 дронів на Харківщині, Сумщині та Київщині

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У ніч проти 27 березня російські війська запустили 13 безпілотників типу Shahed. Українська ППО знищила 10 дронів у Харківській, Сумській та Київській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Дрони запускали з Курської області рф. До відбиття повітряної атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби радіоелектронної боротьби.

В Ізюмі, що на Харківщині, пошкодило будівлю гімназії та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, минулося без госпіталізації.

Правоохоронці вилучили уламки трьох безпілотників, повідомили в обласній прокуратурі.