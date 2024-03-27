Rheinmetall отримав від ЄС €130 мільйонів на збільшення виробництва снарядів

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Rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall отримав від Європейського Союзу понад €130 мільйонів для збільшення виробництва боєприпасів.

Про це повідомили в Rheinmetall.

Кошти надійшли в межах закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP). Його ухвалили минулого літа, щоб пришвидшити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам ЄС поповнити свої арсенали. У Rheinmetall зазначили, що понад чверть від загальної суми в €500 мільйонів підуть на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху.

Гроші спрямують на шість проєктів дочірніх компаній Rheinmetall у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

«Ми вдячні Європейському Союзу за довіру до нас. Артилерія має важливе значення в боротьбі України за захист своєї країни. Європейські збройні сили теж потребують поповнення запасів. Ми готові до цього і вже працюємо над цим», — зазначили в оборонному концерні.

Rheinmetall нарощує свої виробничі потужності з 2022 року. Компанія прагне щороку виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів до 2027 року. Крім того, з 2026 року планують щорічно виробляти до 1,5 мільйона паливних модулів і 3 000 тонн вибухівки RDX.