У Флориді дітям до 14 років заборонили створювати акаунти в соцмережах

Новини

natureaddict / Pixabay

В американському штаті Флорида дітям до 14 років заборонили мати власні акаунти в соцмережах, а підлітки віком 14—15 років мають отримати на створення акаунту дозвіл від батьків. Цей закон набуде чинності з 1 січня 2025 року, якщо збережеться після очікуваних судових спорів.

Про це пише The Washington Post.

Відповідно до закону, який підписав губернатор Флориди Рон Десантіс, платформи соціальних мереж повинні видаляти вже створені облікові записи дітей молодше 14 років. Хоча власники акаунтів матимуть 90 днів для оскарження цього рішення. Якщо платформи «свідомо чи з необережності» порушать закон, їм загрожує до $50 тисяч штрафу за кожне порушення.

Законопроєкт також забороняє неповнолітнім відвідувати порносайти та вимагає підтвердити вік для доступу до них, а ще дає мешканцям Флориди змогу залишатися анонімними в мережі.

«Ваша дитина може мешкати в безпечному будинку, але є хижаки, які можуть проникнути просто всередину. Ви могли робити все правильно, але вони знають, як маніпулювати вашими дітьми через соцмережі», — заявив Десантіс.

У тексті закону не вказують, яких саме соціальних мереж торкнуться зміни. Однак там зазначено, що він стосується платформ, на яких понад 10% щоденних користувачів, що проводять онлайн у середньому 2 години на добу, припадає на дітей 16 років. Під обмеження потрапляють і ті соцмережі, які мають «функції, що викликають звикання», як-от нескінченне прокручування стрічки дописів і push-сповіщення.

Спікер Палати представників штату Флорида Пол Реннер сказав, що такі властивості соцмереж формують звичку, яка змушує дітей проводити в соціальних мережах години.

Закон був дещо помʼякшений, як порівняти з попередньою версією, на яку Десантіс наклав вето в цьому місяці. Той документ забороняв неповнолітнім до 16 років користуватися популярними соціальними мережами незалежно від згоди батьків.