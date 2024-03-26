Голову СБУ Василя Малюка заочно заарештували в росії за звинуваченням у «теракті»

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Міністерство внутрішніх справ росії заочно заарештувало голову Служби безпеки України Василя Малюка. Московський суд постановив взяти Малюка «під варту» на 2 місяці.

Про це повідомляють російські державні інформагенції з посиланням на відомство і публікують його картку розшуку. У ній сказано, що Малюку закидають статтю зі звинуваченням у «теракті», але не уточнено, за який саме.

Росіяни оголосили Малюка у федеральний та міждержавний розшук.

Раніше голова СБУ Малюк розповів, що екснардепа і засудженого за держзраду Іллю Киву вбили пострілами у груди й голову, а російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні пошкодження тазу і ніг. Малюк не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть підконтрольне йому відомство, але навів деталі цих епізодів.

А в липні 2023 року Малюк визнав, що за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України. Малюк каже, що СБУ готує нові спецоперації проти рф, які завдадуть ще більшої шкоди ворогові — на суші та в морі. При цьому він нагадав, що спецслужби атакували вже 13 нафтопереробних заводів у різних регіонах росії.