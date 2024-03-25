«Віддають кармічні борги»: голова СБУ прокоментував ліквідацію Киви, Татарського, Прилєпіна та інших зрадників

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Пресслужба СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що екснардепа і засудженого за держзраду Іллю Киву вбили пострілами у груди і голову, а російський письменник, українофоб і політик Захар Прилєпін після вибуху автомобіля отримав серйозні пошкодження тазу і ніг.

Про це очільник СБУ Василь Малюк розповів в інтервʼю на телеканалі ICTV. Він не став підтверджувати, що за ліквідацією стоїть підконтрольне йому відомство, але навів деталі цих епізодів.

За його словами, Киву ліквідували двома пострілами в груди та контрольним у голову з пістолета калібром 9×19 мм за місцем його проживання.

«Спрацювали в район грудної клітки з подальшим контрольним пострілом у голову, і він залишився назавжди поряд із місцем свого проживання у Підмосковʼї», — зазначив Малюк.

А от пропагандиста Владлена Татарського «карма наздогнала у вигляді вибухівки».

«Татарський хизувався тим, що вбивав та ґвалтував українців, у тому числі військових. По відношенню до наших полонених вів андеграудну тюремну субкультуру. Саме він був ініціатором зґвалтування наших полонених», — розповів голова СБУ.

Міністра внутрішніх справ так званої «ЛНР» Ігоря Корнета вибухівка «знайшла» під час гоління в барбершопі, куди він ходив раз на тиждень, а генпрокурор «ЛНР» Сергій Горенко в прямому сенсі «вигорів на робочому місці» від 800 грамів пластиду.

Російський пропагандист та військовий злочинець Захар Прилєпін підірвався на протитанковій міні.

«Прилєпін. Один із ідеологів «російського міра», який просто хизувався на всю росію, як треба убивати українців… Їхав на свою дачу і по дорозі відбулося спрацювання відповідної танкової міни. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець. Водій загинув на місці. Прилєпін був тяжко поранений. Дуже травмований його таз, його ноги і, вибачте, він залишився без геніталій», — зазначив Малюк.