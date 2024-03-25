США наклали обмеження на російських операторів віртуальних активів. Вони допомагали Кремлю обходити санкції

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Катерина Бандус / «Бабель»

Міністерство фінансів США 25 березня оголосило про санкції проти тринадцяти юридичних та двох фізичних осіб росії, які причетні до технологічного сектора російської економіки та надання фінансових послуг.

Про це йдеться в пресрелізі відомства.

За даними Мінфіну, підсанкційні особи «розробляють або пропонують послуги у віртуальних активах, що дозволяють ухилятися від санкцій США», або перебувають у власності чи під контролем інших осіб із санкційного списку.

У санкційному списку США опинились, серед іншого, московські фінтех-компанії B-Crypto, «Системи розподіленого реєстру», «Лайтхаус», «Центр розробки електронних платіжних засобів» і «Атомайз», які співпрацюють із підсанкційними російськими банками.

Також американський Мінфін наклав санкції на російські компанії «Веб3 Технології» та «Веб3 Інтегратор», які працюють із технологією блокчейн, естонською Bitfingroup OÜ і кіпрською Tokentrust Holdings, що повʼязані з рф. Під обмеження потрапили акціонер «ВЕБ3 Технології» Ігор Кайгородов та власник і директор «Центру розробки електронних платіжних засобів» Тимур Буканов.

Окремо США запровадили санкції проти трьох російських компаній, які допомагали росії в обхід санкцій купувати технологічне обладнання, зокрема й для оборонного сектора.