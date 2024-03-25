«Укргідроенерго»: На відновлення ДніпроГЕС підуть роки

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За словами генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, відновлення ДніпроГЕС до проєктного стану після ракетного обстрілу 22 березня займе роки.

«Нині ми намагаємося демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машинний зал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали там», — зазначив Сирота в ефірі «Еспресо».

На його думку, протягом тижня вдасться розібрати завали й тоді влада зможе реальніше говорити про наслідки.

«Є багато попадань у самі агрегати, згоріло обладнання, тобто роботи є багато. Сьогодні оцінити у часі та фінансово ще не є можливим. Є агрегати, які потрібно повністю з нуля виготовляти, а це у часі від 18 до 24 місяців», — пояснив Сирота.

Окрім відновлення агрегатів, також потребуватиме реконструкції машинний зал.

«Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах внизу станції, де 25—30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів», — додав Сирота.

За його словами, приблизну оцінку вартості відновлення ДніпроГЕС можна буде дати через 10 днів після завершення розбору завалів.

Удар по ДніпроГЕС

22 березня росіяни випустили по Запоріжжю майже 20 ракет. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень. За даними Офісу генпрокурора, у ДніпроГЕС поцілило вісім ракет. Загалом у Запоріжжі внаслідок удару загинуло троє людей, поранено 29. Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.