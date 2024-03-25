Експосадовцю Сил логістики ЗСУ обрали запобіжний захід. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 58 млн грн

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Суд визначив запобіжний захід колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення Командування Сил логістики ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на майже 58 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Держаного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Запобіжний захід йому встановили у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі шести мільйонів гривень. Сторона обвинувачення вимагала 60 мільйонів гривень застави.

Слідство встановило, що протягом 2022—2023 років ексначальник активно скуповував майно, а саме: автомобіль Toyota, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки, обласну базу спецмедичного призначення на Хмельниччині загальною площею 2 022 кв. м. Також мова йде про комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства, який придбали підконтрольні посадовцю підприємства.

Придбане майно перевищує доходи підозрюваного. Його затримали 21 березня.