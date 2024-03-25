Молдова допоможе Україні боротися з нелегальною міграцією чоловіків призовного віку

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Молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і затримуватимуть чоловіків, які намагаються незаконно перетнути кордон, уникаючи мобілізації.

Про це міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив в інтервʼю Ziarul de Gardă.

За його словами, більшість ухилянтів, які намагаються потрапити до Молдови, шукають лазівки в окупованому Придністровʼї.

«Очевидно, кожен намагається врятувати своє життя, і здебільшого нелегально перетинають державний кордон чоловіки від 18 до 60 років. Значною мірою використовується Придністровський регіон, і ми практично щотижня проводимо одну-дві операції по боротьбі та знищенню різних схем, які організовуються на території Молдови або самостійно громадянами країни, або спільно з громадянами України», — сказав міністр.

Він каже, що мав зустріч з міністром внутрішніх справ України, щоб відновити спільне патрулювання в Придністровському регіоні, з українського боку.

«Мета Молдови — стримувати потік ухилянтів з України», — наголосив Адріан Ефрос.

Міністр запевнив, що щодо порушників відкривають кримінальні справи, кожен випадок ретельно розслідують і притягають людей до відповідальності.

25 березня прикордонники Могилева-Подільського випустили попередження про те, що чоловікам віком 18—60 років заборонено наближатися до кордону з Молдовою. Винятки становлять місцеві жителі та їхні родичі, друзі, працівники, студенти, власники землі і ті, хто проїжджає транзитом, за наявності у них відповідних документів. Також забороняється перебувати на березі річки Дністер у населених пунктах, що прилягають до кордону, за межами власних домоволодінь на відстані менше 30 м від води з 1 квітня до 30 вересня — з 23:00 до 05:00; у період з 1 жовтня до 31 березня — з 20:00 до 06:00.