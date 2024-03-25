Уламки ракети пошкодили будівлю Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну в Києві

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Дмитро (Орест) Козицький

Зранку 25 березня російські війська атакували Київ. Уламки збитої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, що в Печерському районі.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Постраждала центральна частина корпусу Академії. Зокрема, вщент зруйновані спортзал, конгрес-хол і виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.