Жінка вперше подолала один з найскладніших ультрамарафонів у світі Barkley

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The New York Times

Британська бігунка Жасмін Періс стала першою жінкою, яка пробігла один із найскладніших марафонів у світі. Вона подолала Barkley Marathons (160 км) за 59:58:21. Жасмін є мамою двох дітей і науковицею.

Про це пише The New York Times.

The New York Times

Фініш марафону також став історичним — уперше дистанцію подолали аж пʼять учасників (стартували 40).

Екстремальний марафон проводиться в національному парку Фрозен (штат Теннессі). Це 100-мильний забіг (160 км) з постійними сходженнями і спусками та з часовим лімітом — 60 годин.

Один з найвідоміших ультрамарафонів у світі подолав і виходець з України — Ігор Верис (58:44:59), який представляє Канаду.

Загалом на фінішне пʼяте коло вперше в історії вийшли одразу сім спортсменів, а дистанцію вдалося подолати пʼятьом з них.

Від 1986 року, початку проведення марафону, і до 2023 року дистанцію з пʼяти кіл подолали лише 17 учасників. Рекордну кількість разів це зробив американець Джаред Кемпбелл — тричі, а найкращий час належить американцеві Бретту Мауну — 52:03:08 (2012 рік).