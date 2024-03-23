Байден погодив фінансування уряду США до осені. Тепер Палата представників має розглянути додаткову допомогу Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування федеральних агентств на $1,2 трильйона до кінця фінансового року (до 30 вересня). Це поклало край загрозі призупинки роботи американського уряду.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
«Цей двопартійний законопроєкт фінансування, який я щойно підписав, дає змогу уряду функціонувати, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку», — заявив Байден.
Байден наголосив, що робота Конгресу США ще не закінчена. Тепер Палата представників має ухвалити інші законопроєкти, зокрема повʼязані з національною безпекою і безпекою на кордонах, що передбачає і допомогу Україні.
Утім, Конгрес США йде на великодню перерву. Палата розгляне допомогу Україні вже після 9 квітня.
- Підписаний сьогодні законопроєкт не передбачає фінансування України та Ізраїлю. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що планує почати працювати над додатковим законопроєктом про безпеку після двотижневої перерви. Він казав, що законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду. Для України важливо, щоб схвалення законопроєкту відбулося якомога скоріше.