На Львівщині пожежа знищила деревʼяну церкву ХІХ століття — це була памʼятка національного значення

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У селі Сможе на Львівщині згоріла памʼятка архітектури національного значення — деревʼяна церква Святого Архангела Михаїла XIX століття.

Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 10:53. Вогнеборці дісталися місця, коли полум’я поширилося на значну площу й охопило більшу частину будівлі. Існувала загроза, що вогонь перекинеться на розташовану поруч деревʼяну двоярусну дзвіницю храму.

Пожежа спричинила щільне задимлення. Вогонь швидко поширювався деревʼяними конструкціями будівлі, під час гасіння пожежі обвалилися купола церкви.

Вогнеборці локалізували пожежу о 12:14, а ліквідували о 12:37. Церква повністю знищена вогнем, але вдалося врятувати дзвіницю.