У сервісі держпослуг «Дія» відтепер можна зареєструватися на Національний мультипредметний тест

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Міністерство оборони України

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) інтегрував сервіс державних послуг «Дія». Студенти і абітурієнти тепер можуть зареєструватися на Національний мультипредметний тест через застосунок.

Про це повідомляють міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і пресслужба «Дії».

Щоб зареєструватися, потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис». Під час реєстрації на сайті УЦОЯО треба дати доступ до паспорта через додаток, а далі дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації.

«Абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків», — зазначив Федоров.

Для входу в персональний кабінет також не треба буде вводити дані вручну. Для цього можна використати «Дія.Підпис».

Як створити персональний кабінет?

відкрийте сторінку реєстрації на сайті УЦОЯО;

виберіть «створення кабінету за допомогою «Дії»;

натисніть на QR-код або відскануйте його камерою смартфону, на якому є «Дія»;

підтвердьте надсилання копії паспорта за допомогою «Дія.Підпис».

Про Національний мультипредметний тест (НМТ)

Цьогоріч основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, а от додаткова — з 11 до 19 липня. Реєстрація на тест стартувала 14 березня і триватиме до 11 квітня включно.

Цього року вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Українська мова, математика, а також історія України — обовʼязкові. На вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Іспит із чотирьох предметів відбуватиметься в один день. Спершу 120 хвилин дадуть на українську і математику, далі перерва на 20 хвилин, а після іспити з історії України та дисципліни на вибір.