Одеса переходить на екстрені відключення світла
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Одеса та Одеський район вимушені перейти на екстрені відключення світла, оскільки графіки відключень наразі застосовувати неможливо.
У пресслужбі групи ДТЕК кажуть, що до такого кроку вдаються через значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.
«Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу», — зазначили в ДТЕК.
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах і по 150 обʼєктах інфраструктури.
Як заявили в Міністерстві енергетики України, це наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. Пошкоджені десятки обʼєктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго» та мережі обленерго.