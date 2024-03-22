У Києві відкрився офіс Реєстру збитків, завданих війною. Як він працюватиме

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У Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих російським вторгненням в Україну, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Запуск Реєстру збитків — це перший крок у процесі створення міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр збиратиме заяви на компенсації та докази щодо кожної з них. Далі сформують Компенсаційну раду, що розглядатиме подані заявки, а також Компенсаційний фонд, з якого і виплачуватимуть відшкодування.

Уже на початку квітня міжнародний Реєстр збитків для України розпочне приймати заявки від постраждалих від агресії рф. Відкриття офісу в Києві — це один з етапів приготування реєстру.

Штаб-квартира Реєстру збитків розташована в Гаазі, але офіс у Києві потрібен для підтримки робочих звʼязків з українськими органами влади. Також у представництві підтримуватимуть потенційних заявників.

Як працюватиме реєстр

Цей реєстр фактично є базою даних доказів збитків, руйнувань і втрат, яких завдало російське вторгнення українській державі та всім фізичним і юридичним особам. Він стане частиною механізму компенсації, який допоможе стягнути з росії відшкодування відповідно до міжнародного права, зокрема за рахунок російських активів.

Якщо, наприклад, ракета пошкодила чи зруйнувала дім, то його власник подає ці дані в «Дію», у Реєстр пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) чи місцевій владі, і йому компенсують певну суму. Держава подаватиме в Міжнародний реєстр інформацію про те, що профінансувала відновлення цього житла на певну суму, і їй мають компенсувати ці гроші. Якщо ж держава не змогла допомогти людині, тоді та напряму може подавати свою заявку до Реєстру (коли він запрацює). Великим компаніям, чиї збитки були надто масштабними, це дозволить заручитися фінансовою підтримкою від держави.