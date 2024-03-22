Справу Альперіна повернули на повторний розгляд. Раніше її закрили через «правки Лозового»

Новини

Facebook / Вадим Альперин

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу про закриття справи проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Володимир Зеленський називав його «одним з хрещених батьків контрабанди в Україні».

Про це йдеться на сайті ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів призначила повторний розгляд справи у суді першої інстанції. Ухвала набула законної сили з моменту проголошення й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Справа Альперіна стосується імпорту товарів зі зниженою митною вартістю для уникнення сплати податків. ВАКС закрив її 12 жовтня 2023 року, сторона захисту використала так звані «правки Лозового».

Крім Альперіна, у справі фігурують ще пʼятеро обвинувачених, зокрема колишня директорка департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби Аліна Скомарова (Данченко) й ексзаступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський.

Розслідування цієї справи в НАБУ почали у вересні 2017 року. Підозру Альперіну та низці інших фігурантів оголосили в листопаді 2019 року. Збитки лише за одним епізодом становлять 77 мільйонів гривень, загальні збитки слідство оцінює в пів мільярда гривень.

Альперіна звинувачували у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків і зловживанні становищем.