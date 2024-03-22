Капіталізація Apple впала на $113 мільярдів. Причина — численні позови проти компанії

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Вартість акцій компанії Apple 21 березня впала на 4,1%, знизивши капіталізацію приблизно на $113 мільярдів. Колись найдорожча у світі Apple з вартістю понад $3 трильйони, у 2024 році стрімко падає за індексами Nasdaq 100 та S&P 500.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найімовірнішою причиною цього можуть бути численні позови, з якими стикається компанія. Зокрема, напередодні повідомлялося, що Міністерство юстиції США подало третій за останні 14 років позов до Apple за порушення антимонопольного законодавства. Окрім Мінʼюсту, ще 16 генеральних прокурорів подали до суду на компанію. Apple звинувачують у блокуванні конкурентам доступу до програмних і апаратних функцій iPhone.

Позивачі стверджують, що монополія Apple поширюється буквально на все: браузери, відеозвʼязок, підписку на новини, розваги, автомобільні послуги, рекламу, геолокаційні сервіси та багато іншого. Зокрема, на їхню думку, компанія заважає розробляти кросплатформенні системи для обміну повідомленнями — щоб користувачі використовували лише iMessage і купували лише iPhone.

Також Apple нібито заважає впроваджувати платіжні рішення конкурентів, погіршує роботу інших смартфонів з «розумним» годинником Apple Watch і обмежує роботу сторонніх годинників з iPhone, знижує якість повідомлень при обміні між смартфонами на iOS та Android і багато іншого.

Водночас у ЄС хочуть розпочати розслідування проти Apple через імовірне порушення закону про цифрові ринки, покликаного зробити ринки цифрового сектора більш справедливими і конкурентними.

На початку березня Apple вже вирішила суперечку за законом про цифрові ринки в Євросоюзі, відновивши розробнику ігор Epic Games його обліковий запис за зобовʼязанням перед Єврокомісією. Тепер Epic Games зможе запустити свій магазин і гру Fortnite на iOS у країнах ЄС.

Загалом це не вперше, коли Apple довелося поступитися через закон про цифрові ринки в Євросоюзі. Цей закон фактично руйнує багаторічну монополію App Store на ринку застосунків для iPhone.