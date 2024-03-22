На Чернігівщині російський дрон влучив у мікроавтобус із цивільними — троє людей поранені

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Російський ударний безпілотник 22 березня поцілив у мікроавтобус із цивільними. Це сталось о 13:40 у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив, що на місці постраждали троє людей.

Після цього о 14:59 у Семенівці пролунали три вибухи. Попередньо, росіяни скинули керовані авіаційні бомби. Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури. Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась.

Російські військові регулярно атакують українські регіони з різних видів озброєння: ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ.

Попри докази й свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.